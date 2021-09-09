مجتمع
التأمين وإعادة التسجيل يؤرقان الأسر
ضعف حضور جمعيات الآباء داخل المدارس الخاصة وغياب دعم الدولة يرفع المصاريف على بعد أسابيع من الدخول المدرسي، المقرر في فاتح أكتوبر ارتفعت أصوات الآباء وأولياء التلاميذ، وتجدد النقاش حول ثقل مصاريف التأمين وإعادة التسجيل في القطاع الخاص، ففي الوقت الذي كانت فيه الوزارة تتغاضى عن إلزام المدارس، بمنح الآباءأكمل القراءة »
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