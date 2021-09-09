مجتمع
فوائد ثقيلة على فواتير الماء والكهرباء
فوجئ سكان البيضاء، بتطبيق شركة “ليدك” للتدبير المفوض في مجال الماء والكهرباء، فوائد ثقيلة نتيجة تأخر المستهلكين لأقل من شهر عن أداء مستحقات الشركة، وتتراوح هذه الفوائد ما بين 20 درهما و120، وهي فوائد ضخمة تعادل أحيانا ثلث قيمة الفاتورة، إذ أن الشخص الذي يستهلك ما يفوق 300 درهم، تطبقأكمل القراءة »
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