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مجتمع

عودة الرحل إلى إرهاب دواوير سوس

منذ ساعة واحدة
A Nomadic herder walks near tents in the southern Moroccan Tiznit province in the region of Souss-Massa, on April 19, 2019. - Drought has turned parts of the plateaus of Tiznit arid, and when water becomes scarce, tensions rise. Several clashes have been reported by local media between nomads and crop farmers in the region of Souss in recent months, as the herders seek pasture. (Photo by FADEL SENNA / AFP)
تهديدات بالسلاح للسكان من قبل الرعاة وعجز السلطة عن وقف زحفهم علمت “الصباح”، أن الرعاة الرحل شنوا هجوما في الأيام الأخيرة، على عدد من دواوير منطقة سوس، وهددوا السكان بالسلاح، ما فاقم معاناتهم، وهم يدافعون عن أراضيهم وثمارهم وغلتهم، في وقت ما تزال السلطة لم تتدخل بشكل حازم، لوقف زحفأكمل القراءة »


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منذ ساعة واحدة
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