مجتمع
عودة الرحل إلى إرهاب دواوير سوس
تهديدات بالسلاح للسكان من قبل الرعاة وعجز السلطة عن وقف زحفهم علمت “الصباح”، أن الرعاة الرحل شنوا هجوما في الأيام الأخيرة، على عدد من دواوير منطقة سوس، وهددوا السكان بالسلاح، ما فاقم معاناتهم، وهم يدافعون عن أراضيهم وثمارهم وغلتهم، في وقت ما تزال السلطة لم تتدخل بشكل حازم، لوقف زحفأكمل القراءة »
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