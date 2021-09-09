مجتمع
تهديد أئمة مغاربة بإسبانيا
متطرفون في الثغرين المحتلين يخططون لهدم مساجد علمت “الصباح” من مصادر بسبتة ومليلية المحتلتين أن بعض المتطرفين والسياسيين الإسبان يهددون أئمة مغاربة بالطرد، لأنهم يدعون للملك في مساجد المدينتين، كما يضغطون على المسؤولين في الحكومة المركزية لهدم بعضها. وأوضحت المصادر نفسها أن جهات تتربص بمساجد المدينتين المحتلتين لمكانتها الرمزية بالنسبةأكمل القراءة »
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