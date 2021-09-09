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الطرح القرآني تؤيده الفرضيات العلمية
3 أسئلة إلى * محمد ابن الأزرق الأنجري > ما هو التأصيل الديني لفكرة نهاية العالم وأشراط الساعة؟ > الأصل في فكرة نهاية العالم وأشراط الساعة هو القرآن الكريم، لكنه قرر أمرين بخصوصها ولم يفصّل أكثر، وهما أن أشراط الساعة وقعت وتحققت، ثم إن الساعة تأتي بغتة بحيث تبدأأكمل القراءة »
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