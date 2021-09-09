حوادث
إيقاف مبحوث عنه بالشماعية
تمكنت عناصر الدرك الملكي بالشماعية، أخيرا، من إيقاف مبحوث عنه على الصعيد الوطني لديه سوابق عدلية في قضايا متعلقة بالاتجار في المخدرات. ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن مصالح الدرك الملكي توصلت بمعلومات تفيد أن الشخص المبحوث عنه يوجد قرب أحد المحلات التجارية في الحي الجديد، ومباشرة بعد ذلك تنكرأكمل القراءة »
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