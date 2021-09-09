حوادث
اعتقال مهدد الأزمي بالقتل والاغتصاب
اعترض سبيل حملته الانتخابية بفاس بالسب والقذف قبل توعده بتصفيته وهتك عرض زوجته وابنته أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بفاس، أول أمس (الثلاثاء) بجانح من ذوي السوابق القضائية، متورط في العنف اللفظي على إدريس الأزمي الإدريسي، الوزير السابق ومرشح حزب العدالة والتنمية، ومحاولة الاعتداء عليه جسديا وتهديده بالقتل وهتكأكمل القراءة »
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