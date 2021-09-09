ملف الصباح
يـأس وإحبـاط
بنمامون: له تأثير نفسي سلبي على الأبناء والآباء اعتبر العديد من الآباء خبر تأجيل الدخول المدرسي للمرة الثانية على التوالي بمثابة “صدمة”، خاصة أن الاستعدادات كانت جارية من أجل التحاق التلاميذ والطلبة بمؤسساتهم التعليمية. وقالت الدكتورة زبيدة بنمامون، معالجة نفسية وخبيرة في التطوير المستمر والقيادة ل”الصباح”، إن خبر تأجيل الدخول المدرسيأكمل القراءة »
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