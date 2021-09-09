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حوادث

اعتقال نجل رئيس جماعة بصفرو

منذ 46 ثانية
حققت الضابطة القضائية للدرك بالبهاليل بصفرو، إلى ساعة مبكرة من صباح أمس (الأربعاء)، مع شخصين أحدهما ابن رئيس جماعة قروية، للاشتباه في استعمالهما المال لاستمالة أصوات الناخبين. واستمعت في محضر رسمي إليهما ولشاهدين في إطار البحث الذي أمرت به النيابة العامة بابتدائية صفرو. وحاصر مواطنون في جماعة أغبالو أقورار، قبلأكمل القراءة »


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منذ 46 ثانية
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