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الساعة… وهم “الأبوكاليبس” الإسلامي

منذ دقيقة واحدة
قفص نهاية العالم يمنع الفقهاء وأتباعهم من مواجهة التحديات واستشراف المستقبل من أخطر الأفكار التي ورثتها الشعوب المسلمة، مفهوم قيام الساعة ونهاية العالم، التي تقتل الأمل في المستقبل، والارتكان إلى الواقع وانتظار الساعة، بل الهوس بعلامات الساعة، وإطلاق العنان للفكر الخرافي، في تأويل الأحداث التي تجري في زمننا بأنها مؤشراتأكمل القراءة »


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منذ دقيقة واحدة
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