منبر
علامـات القيامـة خرافـة
الدكتور بوهندي قال إن الساعة ستأتي فجأة والمسلمون فسروا آيات بتحريفات طالت الكتب المقدسة نفى مصطفى بوهندي، أستاذ تاريخ الأديان المقارن، حقيقة علامات أو أشراط الساعة، واعتبرها خرافة نسبت إلى الدين الإسلامي بعد تفسير آيات قرآنية، بناء على تحريفات طالت الكتب المقدسة لدى اليهود والمسيحيين، وصنعت منها أحاديث نسبت إلىأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا