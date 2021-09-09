حوادث
الحرب ضد تزوير الـ”بي سي إر” مستمرة
إيقاف 30 شخصا في أسبوع من بينهم أطباء انضاف صباح أمس (الأربعاء)، إلى لائحة مزوري شهادات الكشف عن كوفيد 19، ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة ضبطوا بمطار فاس سايس، وانكشف أمر العائلة التي كانت تستعد للرجوع إلى بلد الإقامة، بعد إخضاعها للاختبارات السريعة للكشف عن كوفيد-19، بالمطار، إذ تبين أنأكمل القراءة »
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