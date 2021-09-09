حوادث
تفكيك عصابة للتهجير والنصب
تستغل مواقع التواصل الاجتماعي للإطاحة بضحاياها وتسلب منهم أموالهم وممتلكاتهم بالقوة أطاحت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، مساء الأحد الماضي، بشخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في مجال التهجير السري والسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نفذا عدة عمليات راح ضحيتها مواطنون بمدنأكمل القراءة »
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