fbpx
اذاعة وتلفزيون

“ماشا والدب” تبلغ 100 مليار مشاهدة

منذ 4 دقائق
تجاوز عدد مشاهدات مسلسل “ماشا والدب” الروسي للرسوم المتحركة على يوتيوب 100 مليار مشاهدة، كما أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة المنتجة للمسلسل. وقالت الشركة :” لقد تجاوز مسلسل الرسوم المتحركة الروسي “ماشا والدب” من إنتاج ورشة “أنيماكور” السينمائية حدا جديدا على يوتيوب” للعالم أجمع وهو 100 مليار مشاهدة. وكان عددأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق
زر الذهاب إلى الأعلى