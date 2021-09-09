اذاعة وتلفزيون
“ماشا والدب” تبلغ 100 مليار مشاهدة
تجاوز عدد مشاهدات مسلسل “ماشا والدب” الروسي للرسوم المتحركة على يوتيوب 100 مليار مشاهدة، كما أفاد بذلك المكتب الصحفي للشركة المنتجة للمسلسل. وقالت الشركة :” لقد تجاوز مسلسل الرسوم المتحركة الروسي “ماشا والدب” من إنتاج ورشة “أنيماكور” السينمائية حدا جديدا على يوتيوب” للعالم أجمع وهو 100 مليار مشاهدة. وكان عددأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا