حوادث
تسمم جماعي لعائلة بالصويرة
أصيب ستة أفراد من عائلة واحدة، نهاية الأسبوع الماضي، بتسمم إثر تناولهم وجبة بأحد محلات الأكلات السريعة بشارع المسيرة بالصويرة. وذكرت مصادر متطابقة أن المصابين، وبينهم أطفال، ظهرت عليهم أعراض التسمم بعد عودتهم إلى محل إقامتهم بجماعة كشولة التابعة لدائرة الحنشان، ونقلوا في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات التابع للمستشفىأكمل القراءة »
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