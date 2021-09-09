الأولى
انتحار مسؤول دركي بمسدسه
انتحر مسؤول دركي، برتبة مساعد “أجودان”، صباح أمس (الأربعاء)، داخل سيارة المصلحة بمقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بورزازات، تزامنا مع فتح مكاتب التصويت الخاصة بانتخابات المجالس المحلية والتشريعية والجهوية. وتسبب الحادث في حالة استنفار أمني قصوى، وعاين مسؤولون بالقيادة الجهوية بالمدينة جثة الهالك، بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة مباشرة بعد الطلقأكمل القراءة »
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