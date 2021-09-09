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كريم في “السرب” تجسد الفنانة نيللي كريم دور رهينة من ضمن النساء المخطوفات خلال أحداث فيلم “السرب” للنجم أحمد السقا، ومن المنتظر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام القليلة المقبلة. وانتهى مخرج العمل أحمد نادر جلال من تصوير جزء كبير من أحداث الفيلم قبل توقف تصويره. ويتناول فيلم “السرب” الضربةأكمل القراءة »
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