حوادث
“بيدوفيل” متابع بالاتجار في البشر
الوكيل العام للملك بالناظور وجه له تهما تصل عقوبتها إلى 30 سنة تنظر غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالناظور، الثلاثاء المقبل، في واحد من الملفات الثقيلة للاستغلال الجنسي للأطفال، إذ أنه من بين الملفات القليلة التي تابعت فيها النيابة العامة، في شخص الوكيل العام للملك، متهما في جرائمأكمل القراءة »
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