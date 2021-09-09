وطنية
لشكر يطرد “الخوارج”
تزكية “الغرباء” أثارت فتنة تنظيمية عشية الانتخابات لم يتردد إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في إشهار الورقة الحمراء في وجه اتحاديين، ضمنهم قياديون معروفون، دعوا إلى التصويت ضد رمز “الوردة” في انتخابات أمس (الأربعاء). وفوجئت قيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عشية توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، بمسؤولينأكمل القراءة »
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