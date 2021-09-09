الرياضة
“صونارجيس” تفند افتراءات الجزائر
تدخلت لحل مشكل جز العشب قبل مباراة بوركينافاسو والخضر قطعت شركة «صونارجيس» جميع السبل على بعثة المنتخب الجزائري للاحتجاج، أو إثارة بعض العراقيل، لإلقاء اللوم على مسؤولي الملعب الكبير لمراكش، قبل مباراة الخضر وبوركينافاسو، مساء أول أمس (الثلاثاء)، لحساب الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية. وعلمت «الصباح»، أن مسؤولي المنتخبأكمل القراءة »
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