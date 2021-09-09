الرياضة
إشبيلية يمنح فرصة أخيرة للحدادي
منح جولين لوبيتيغي، مدرب إشبيلية الإسباني، فرصة أخيرة للدولي المغربي منير الحدادي، حينما ضمه إلى اللائحة النهائية للفريق التي ستشارك في “الليغا»، واللائحة الأوربية التي ستظهر في عصبة الأبطال. وأخطر لوبيتيغي، في وقت سابق الحدادي، بعدم الاعتماد عليه في منافسات الموسم الجديد، وطلب منه البحث عن فريقه لمواصلة مسيرته الكروية،أكمل القراءة »
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