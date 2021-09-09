الرياضة
الودغيري مدربا لدفاع حمرية
تعاقد دفاع حمرية الخنيفري، الممارس في القسم الثاني هواة، شطر الشمال الشرقي، مع المدرب محمد الودغيري، للإشراف على تداريبه، بعقد يمتد لموسم واحد، خلفا للمدرب السابق محمد بورديف، الذي التحق برجاء بني ملال مديرا تقنيا. وسبق للمدرب الودغيري أن أشرف على تدريب جميع الفئات العمرية لشباب أطلس خنيفرة، كما شغلأكمل القراءة »
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