الرياضة
انتدابات مع وقف التنفيذ
الأندية تنتظر مصادقة الجامعة على تعاقداتها قبل يوم من انطلاق البطولة رغم مشاكلها المالية شرعت لجان الجامعة الملكية لكرة القدم في النظر في الانتدابات التي قامت بها أندية القسمين الأول والثاني، والرد عليها بخصوص تأهيل اللاعبين الجدد من عدمه. وفرضت الجامعة شروطا صارمة على الأندية التي ترغب في انتداب لاعبين،أكمل القراءة »
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