حوادث
الحبس لصاحبة فيديو الدعارة الراقية
ثلاثة أشهر حبسا نافذا، هي المدة التي أدانت بها الغرفة الجنحية التلبسية بابتدائية مراكش، المتورطة في بث شريط فيديو يضم اتهامات بشأن وجود أوكار الدعارة الراقية بمراكش وأكادير، والذي تضمن اتهامات لوسطاء عقار وبعض المستثمرين في القطاع السياحي، بالإضافة إلى 1000 درهم غرامة نافذة، بعد متابعتها بإهانة هيآت منظمةأكمل القراءة »
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