الصباح الفني
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رجل يدفع الضرائب مضاعفة أجبر تشابه في البيانات الثمانيني الفرنسي، فرانسيس لوبيز المقيم في مدينة مونبوليي، على دفع ضرائب عن شخص آخر يطابقه في كل شيء تقريبا، طيلة 15 عاما. وبدأت مشكلة لوبيز العسكري المتقاعد، في 2006، عندما سجلت السلطات أن له دخلا آخر، دفع إثره ضرائب إضافية. وحاول الرجلأكمل القراءة »
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