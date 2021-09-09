الصباح الفني
دياب يطلق ماركة أزياء
نشر النجم المصري عمرو دياب صورة عبر حسابه الرسمي على موقع وتطبيق “انستغرام”، إذ ظهر فيها مرتديا “تي شيرت” يحمل صورته وعبارة thirty –four. وأعلن دياب منذ فترة عن إطلاق خط أزياء خاص به يحمل اسم 34، وذلك بعد أن أطلق مطلع هذا العام عطره الخاص والذي يحمل الاسم نفسه.أكمل القراءة »
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