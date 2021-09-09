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اذاعة وتلفزيون

مشاريع فنية فرنسية مغربية مشتركة

منذ دقيقتين
إنشاء مكتبة في متحف محمد السادس ومعارض متنقلة حدد معهد العالم العربي والمؤسسة الوطنية لمتاحف المغرب المشاريع المشتركة التي ستنطلق السنة المقبلة، في ختام الاجتماع الذي جمع جاك لانغ، رئيس معهد العالم العربي، و مهدي قطبي، رئيس المؤسسة الوطنية لمتاحف المغرب. واتفقت المؤسستان على إنشاء مكتبة فنية في متحف محمدأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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