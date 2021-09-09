الرياضة
عضلات هالك تخيف المنافسين
نشر الدولي البرازيلي هالك دي سوزا، صورة له في تداريب فريقه الجديد أتلتيكو مينيرو البرازيلي، أثارت إعجاب عشاق الفريق، ومتابعيه على وسائل التواصل الاجتماعي. وأظهرت الصورة عضلات هالك القوية، والذي عرف بتسديداته النارية، عندما كان يمارس في شانغهاي الصيني وفي زينت سان بيترسبروغ الروسي وبورتو البرتغالي. ويبلغ هالك من العمرأكمل القراءة »
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