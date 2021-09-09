الرياضة
“الماط” يفسخ عقد سينكاتوكا
فسخ المغرب التطواني، عقد مهاجمه الأوغندي نيلسون سينكاتوكا، بعد اتفاق معه، بشكل ودي. وبرر الفريق التطواني، الذي نزل لبطولة القسم الثاني الموسم الماضي، فسخ عقد سينكاتوكا، بأنه وجد صعوبة في التأقلم مع أجواء الفريق وإثبات ذاته، ما دفع إدارة النادي إلى الاتفاق على الانفصال بالتراضي. من جهة ثانية، التحق محسنأكمل القراءة »
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