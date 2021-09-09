وطنية
يوم الاقتراع… جهل بالتصويت
زعماء سياسيون يدلون بأصواتهم ومواطنون حائرون داخل المعزل شهدت مراكز التصويت إقبال الناخبين منذ الساعات الأولى من انطلاق عملية الاقتراع، الأمر نفسه بالنسبة إلى زعماء الأحزاب والمرشحين، الذين حلوا في الساعات الأولى من أمس (الأربعاء)، بالمكاتب من أجل الإدلاء بأصواتهم، وبالمقابل فإن الجهل بطريقة التصويت كان باديا على كثيرين، إذأكمل القراءة »
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