الرياضة
الحواصي بـ “الراك”
استغنى يوسفية برشيد عن يونس الحواصي، بعد نهاية عقده، لينتقل إلى الراسينغ البيضاوي، بموجب عقد يمتد لموسمين. وأكد الحواصي، أنه سيقوم بموسم جيد مع «الراك»، إذ سيلعب رفقة العديد من العناصر التي تملك التجربة. وأضاف الحواصي في تصريح لـ »الصباح»، أن الظروف مهيأة للنجاح في المهمة، بقيادة حسن أوغني، الذيأكمل القراءة »
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