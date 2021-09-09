حوادث
سقوط شبكة تسرق “زفت” ميناء المحمدية
شركات ظلت تخفض ثمن الصفقات بسبب اقتنائها المسروق بسعر بخس أودع قاضي التحقيق لدى ابتدائية تمارة، مساء الأحد الماضي، أربعة موقوفين رهن الاعتقال بالسجن المحلي بالعرجات 1 بجماعة السهول، سقطوا في فضيحة السطو على «الزفت» من ميناء المحمدية، وتحويله إلى وجهات أخرى، ليضع بذلك حدا لعروض مقاولين يرغبون فيأكمل القراءة »
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