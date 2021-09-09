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أخبار 24/24وطنية

تبادل اتهامات باستعمال المال بفاس

منذ ساعتين
المشاركة لم تتعد 12 في المائة خلال الفترة الصباحية (أحمد العلوي لمراني)
مجندون في الحملة احتجوا على مرشحين وإقبال متوسط على مكاتب التصويت تفاوت الإقبال، صباح أمس (الأربعاء)، على صناديق الاقتراع بين مكاتب التصويت بمقاطعات فاس. وبدت أهم مقارنة مع انتخابات سابقة، ما يوحي برقم قياسي لنسبة المشاركة في الانتخابات، فيما ضربت على المكاتب حراسة مشددة لحد منع التصوير، للحيلولة دون تجمع الناسأكمل القراءة »


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منذ ساعتين
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