أخبار 24/24وطنية
تبادل اتهامات باستعمال المال بفاس
مجندون في الحملة احتجوا على مرشحين وإقبال متوسط على مكاتب التصويت تفاوت الإقبال، صباح أمس (الأربعاء)، على صناديق الاقتراع بين مكاتب التصويت بمقاطعات فاس. وبدت أهم مقارنة مع انتخابات سابقة، ما يوحي برقم قياسي لنسبة المشاركة في الانتخابات، فيما ضربت على المكاتب حراسة مشددة لحد منع التصوير، للحيلولة دون تجمع الناسأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا