الصباح الفني
مهدي عبدو يستعد لـ “المكتوب والمقدر”
قال المهدي عبدو لـ “الصباح” إنه يستعد لتصوير فيديو كليب أحدث أعماله الغنائية بعنوان “المكتوب والمقدر” خلال أكتوبر المقبل، ببني ملال، التي اختارها نظرا لجمال طبيعتها. وأوضح مهدي عبدو أن الأغنية من أدائه وألحانه من كلمات فؤاد الوافي، والتي تم تسجيلها بأحد الاستوديوهات الفنية بمصر، مضيفا أن موضوعها ذو طابعأكمل القراءة »
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