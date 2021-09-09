حوادث
20 سنة لقاتل زميله بمكناس
خلافات سابقة كانت وراء ارتكاب الجريمة قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمكناس، أخيرا، بتأييد حكم مستأنف مع خفض العقوبة السجنية من 30 إلى 20 سنة سجنا نافذا، مع تحميل المتهم الصائر والاجبار في الادنى وبأدائه تعويضا مدنيا قدره 100 ألف درهم، لارتكابه جناية القتل العمد مع سبق الإصرار. اتخاذأكمل القراءة »
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