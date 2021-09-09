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دبلوماسية الفوسفاط تهزم جنرالات الجزائر
سقوط قناع الانفصاليين في أمريكا الجنوبية بشراكات اقتصادية جديدة انفرط عقد تحالفات جنرالات الجزائر لدعم بوليساريو، بعد نجاح الشراكات الاقتصادية للمغرب مع دول جديدة كانت تُصنف، إلى وقت قريب ضمن الداعمين للانفصاليين. وفي الوقت الذي سخرت الجزائر دبلوماسييها لكسب ود دول إفريقية، تلقت صدمة جديدة، بعد قرار المكسيك، التي تعترفأكمل القراءة »
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