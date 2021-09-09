حوادث
الحبس لمروج مخدرات
قضت غرفة الجنح الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، بتخفيض الحكم الابتدائي الصادر في حق مروج مخدرات، من ثلاث سنوات إلى سنتين حبسا نافذا، بعد مؤاخذته من أجل جنح حيازة المخدرات والاتجار فيها واستهلاكها. وأجرت الضابطة القضائية لدى الدرك الملكي بأولاد افرج بحثا حول سيارة تخلى عنها صاحبها أثناءأكمل القراءة »
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