الصباح الفني
بطمة تحضر جديدا فنيا
شوقت جمهورها عبر تـدوينة على «إنستغرام» شوقت المغنية دنيا بطمة جمهورها الذين يتابعون صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، بعدما لمحت إلى عودتها إلى الساحة الفنية بأغنية جديدة. ونشرت بطمة فيديو يتضمن آخر أعمالها الفنية والأغاني التي طرحتها طيلة المدة السابقة، قبل أن تكتب في آخر الفيديو “التالي”، أرفقتهأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا