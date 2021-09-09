الرياضة
مستقبل ليفاندوفسكي يقلق الصحافة
أثار مستقبل الدولي البولندي روبر ليفاندوفسكي، الصحافة الألمانية، أخيرا، التي تحدثت عن قرب انتقاله من بايرن ميونيخ لريال مدريد. وأوضحت صحف ألمانية، أن الريال يستغل قرب نهاية عقد ليفاندوفسكي، من أجل انتدابه، رفقة الفرنسي كيليان مبابي، لتكوين خط هجوم ناري مجددا. وسبق لليفاندوفسكي أن رفض عروضا من فرق أخرى، علىأكمل القراءة »
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