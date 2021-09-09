الرياضة
الزمامرة ينتدب لاعبين جديدين
الفريق الدكالي يبحث عن ملعب لاستقبال الكوكب حسمت إدارة نهضة الزمامرة في صفقتين جديدتين، ويتعلق الأمر باللاعبين السابقين لأولمبيك آسفي أسامة التومي وعبد الصمد بنداود، اللذين وقعا على عقد يمتد لموسمين. وأفاد مصدر مسؤول أن المدرب إدريس الصويت، اقتنع بأداء اللاعبين، بعدما أخضعهما إلى فترة تجريبية، شاركا خلالها في مباراتينأكمل القراءة »
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