الرياضة
فاتي ينال الرقم 10
أثار منح أنسو فاتي الرقم 10 ببرشلونة، جدلا كبيرا، إذ طالت انتقادات إدارة النادي، بسبب رفض الجماهير منح رقم ليونيل ميسي للاعب آخر بالفريق. وقدمت إدارة برشلونة القميص الجديد لفاتي، في صورة نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار غضب محبي ميسي، واضطر خوان لابورتا رئيس النادي، للخروج بتصريح منتقداأكمل القراءة »
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