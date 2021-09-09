الرياضة
“الماص” يتفق مع “غيزا”
اجتماع مع الرئيس حسم بقاءه بالفريق الفاسي بات إسماعيل الجامعي، رئيس المغرب الفاسي لكرة القدم، قريبا من تجديد عقد الإيفواري دجيجي غيزا، لموسم إضافي آخر، نافيا الإشاعات التي تتحدث عن فسخ عقده مع الفريق. وحسب مصدر مطلع فإن رئيس “الماص” اجتمع مع غيزا، وخلص اللقاء إلى اتفاق مبدئي بتجديد عقدأكمل القراءة »
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