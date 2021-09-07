أسواق
“داسيا” السيارة الأكثر مبيعا
بلغ إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في نهاية غشت الماضي 118 ألف سيارة، مقابل 104 آلاف في الفترة نفسها من 2019، ما يمثل ارتفاعا قدره 7.51 في المائة، حسب المعطيات التي أكدتها جمعية مستوردي السيارات في المغرب. وتصدرت علامة “داسيا” (تابعة لمجموعة “رونو) سوق المبيعات، ب30 ألف سيارة في الشهر نفسه،أكمل القراءة »
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