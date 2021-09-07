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“سامسونغ” تطلق “ذو وول”
أطلقت “سامسونغ” للإلكترونيات، طراز 2021 من شاشتها المعيارية ذات الحدود القصوى، تحت اسم “ذو وول” (الحائط)، التي تعمل بتقنية المعالجة الجديدة القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتساهم في تحسين معدلات توالي الإطارات لتصل إلى 120 هيرتز، وتتيح خيارات التثبيت المتنوعة. وتعد الشاشة الجدارية “ذو وول 2021” أفضل الشاشات التي تحمل علامةأكمل القراءة »
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