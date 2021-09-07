الرياضة
وفاق آسفي ينتدب سبعة لاعبين
تعاقد وفاق آسفي، الممارس في القسم الثاني هواة، مع سبعة لاعبين في مرحلة الانتقالات الجارية. وقال عبد القادر العجيل، رئيس الفريق، إنه تعاقد بشكل رسمي مع هؤلاء اللاعبين لتدعيم صفوف الفريق، وأكد أنه يوجد ضمن الوافدين، لاعبون من ذوي الخبرة وآخرون ما زالوا صغار السن. وأعلن الفريق تعاقده مع المهاجمأكمل القراءة »
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