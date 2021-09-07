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“تاريخ المغرب المعاصر” لمحمد كنبيب
صدر، أخيرا، مؤلف “تاريخ المغرب المعاصر: الماضي والزمن الراهن” بمشاركة 31 باحثا ببحوث منها 11 بالعربية والباقي بالفرنسية والانجليزية، وذلك ضمن منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط لهذه السنة. ويعتبر المؤلف بمثابة تكريم لمجموعة من المفكرين والباحثين الذين بصموا بفكرهم مرحلة معينة على المستوى الجامعي أو الثقافي العام. وفي ماأكمل القراءة »
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