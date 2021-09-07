الرياضة
إصابة السيودي تبعثر أوراق الركراكي
الوداد يفوز على آسفي وديا والمدرب يخصص برامج للمنتدبين بعثرت إصابة عيسى السيودي، حارس مرمى الوداد الرياضي، أوراق وليد الركراكي، مدرب الفريق، الذي كان يعول عليه في منافسة رضا التكناوتي، حول حراسة المرمى. وأصيب السيودي خلال إحدى الحصص التدريبية في بداية الأسبوع الماضي، وهو ما فرض على الطاقم الطبي إراحتهأكمل القراءة »
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