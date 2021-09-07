حوادث
مواجهة دموية بين الأمن وزعيم عصابة
نقل رئيس فرقة مكافحة العصابات ومفتش لمستشفى القنيطرة وحجز 16 ألف قرص مهلوس أحالت فرقة محاربة المخدرات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، على وكيل الملك، صباح أمس (الاثنين)، زعيم شبكة لترويج الأقراص المهلوسة «قرقوبي» على الصعيد الوطني، بعدما كان في حالة تخدير متقدمة وأصاب مسؤولا أمنيا برتبة عميد يشغل رئيسأكمل القراءة »
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