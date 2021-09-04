الصباح الفني
“جرادة مالحة” في كندا
يمثل الفيلم السينمائي “جرادة مالحة” للمخرج إدريس الروخ، المغرب في المهرجان السينمائي الدولي للفيلم بمدينة بوفالو الكندية، والذي تنطلق فعاليته ابتداء من 7 أكتوبر المقبل، ليستمر إلى غاية 11 من الشهر ذاته. ويتنافس الفيلم مع أعمال سينمائية أخرى، للفوز بإحدى جوائز المسابقة الرسمية للأفلام الروائية بالمهرجان ذاته، علما أن “جرادةأكمل القراءة »
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