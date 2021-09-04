حوادث
التحقيق مع شركة لتحصيل الديون
إيقاف مستخدمين فيها بعد السطو على سيارة قريب مسؤول أمني بارز أحال وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط، أول أمس (الخميس)، مستخدمين بشركة لتحصيل الديون على قاضي التحقيق، مع ملتمس متابعتهما في حالة اعتقال لتورطهما في حجز سيارات بطريقة غير قانونية، من بينها سيارة قريب مسؤول كبير في الأمن، تأخر مالكوهاأكمل القراءة »
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